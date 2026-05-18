【第94話】 5月16日 公開 第94話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月16日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第94話「雨に踊れば」を公開した。 第94話では、イツキとシスター・ローズがデートする。イツキはローズの王子役として、彼女の想いを受け止めていく。 「聖なる乙女と秘めごとを」のページ