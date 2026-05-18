【週刊プレイボーイ22号】 5月18日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ22号」を5月18日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。 今週の週プレは、エリマリ姉妹・Erikaさんと百瀬まりなさんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、声優の豊田萌絵さん、水崎綾女さんらのグラビアも掲載される。 【エリマ