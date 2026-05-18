5月18日、群馬クレインサンダーズは、ヨハネス・ティーマンと佐藤誠人が2025－26シーズン限りで契約満了となることを発表した。両選手は同日付で自由交渉選手リストに登録されている。 ドイツ代表歴を持つ32歳のティーマンは、206センチ110キロのパワーフォワード。2024－25シーズンから群馬に加入すると、来日2年目となる今シーズンは負傷の影響もあり、リ&