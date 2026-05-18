巴川コーポレーションが続伸している。午後３時ごろに、自社開発した通気性ヒーター部品「ｉＣａｓＭＣＴ」が、ニコンの半導体露光装置に採用されたと発表しており、好材料視されている。 「ｉＣａｓＭＣＴ」は、ステンレス繊維で構成された紙状・多孔質の「ステンレス繊維シート」を発熱体として用いたヒーター部品。ヒーター部品自体に通気性を持たせることが