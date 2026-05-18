【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46が5月20日にリリースする17thシングル「Kind of love」より、五期生楽曲「円周率」のMVが5月18日22時に公開されることが決定した。 ■フォーメーションは未発表のまま 「円周率」は、2025年3月に日向坂46に加入した五期生による楽曲。YouTubeプレミア公開ページはオープンしており、フォーメーションも明かされておらず、ファン