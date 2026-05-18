ＧＭＢ [東証Ｓ] が5月18日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比66.8％増の29.4億円に拡大したが、27年3月期は前期比23.7％減の22.5億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比7円増の47円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.3倍の16.3億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.8％→5.5％に大幅改善した。 株