ダイコー通産 [東証Ｓ] が5月18日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年5月期の経常利益(非連結)を従来予想の12.3億円→12.6億円(前期は11.9億円)に2.2％上方修正し、増益率が3.3％増→5.5％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の経常利益も従来予想の5.5億円→5.8億円(前年同期は5.7億円)に4.9