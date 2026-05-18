ウェザーニューズ [東証Ｐ] が5月18日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年5月期の年間配当を従来計画の102.5円→107.5円に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は2025年12月26日に公表した「株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、及び配当予想の修正(40 周年記念配当) に関するお知らせ」の通り、創業 40周年を迎える節目において、株主の皆様の長年にわたるご支