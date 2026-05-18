ＳｍｉｌｅＨｏｌｄｉｎｇｓ [東証Ｇ] が5月18日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比15.3％減の3.5億円に減り、従来予想の3.7億円を下回って着地。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は1億円の赤字(前年同期は1.4億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の3.2％→-2.1％に急悪化した。 株探ニュース