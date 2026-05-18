18日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数531、値下がり銘柄数928と、値下がりが優勢だった。 個別では東北特殊鋼、メタルアート、ＡＩメカテック、シリウスビジョン、三相電機など9銘柄がストップ高。フェイスネットワーク、イーソル、シキノハイテックは一時ストップ高と値を飛ばした。岐阜造園、ＫＧ情報、昭栄薬品、ダイニック、シリコンスタジオなど31銘柄は年初来高値を更新。フジ