18日の日経平均株価は前週末比593.34円（-0.97％）安の6万815.95円と3日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は439、値下がりは1104、変わらずは22と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は122.29円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ファストリ が115.85円、東エレク が103.58円、アドテスト が50.69円、ダイキン が45.25円と並んだ。 プラス寄与度トップは