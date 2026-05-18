リンクをコピーする

18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ222575-8.8 60970 ２. 日経Ｄインバ 37385 5.53568 ３. 野村日経平均 27001 -41.6 63740 ４. 日経ベア２ 1776826.687.6