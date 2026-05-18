18日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数226、値下がり銘柄数348と、値下がりが優勢だった。 個別ではジンジブ、ＲＯＸＸ、技術承継機構、データセクション、ログリーなど8銘柄がストップ高。シャノン、パワーエックス、Ｓｏｌｖｖｙは一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ、カウリス、アストロスケールホールディングス、ディジタルメディアプロフェッ