18日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比7.1％減の4678億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.5％減の3582億円だった。 個別では業界改革厳選ＥＴＦ地銀 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ（除く金融）高配当５０ 、ＮＥＸＴＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ国債先