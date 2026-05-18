ニコニコは18日、8月1日より「ニコニコプレミアム」および「有料ニコニコチャンネル」の料金を改定することを発表した。ニコニコプレミアムの月額払いは790円から990円に値上げする。有料ニコニコチャンネルの月額プラン料金はチャンネルによって異なる。【画像】2度目の値上げ！公開された『ニコニコプレミアム』料金改定内容料金改定について公式サイトでは、「ニコニコでは、安定的な利用環境の維持とさらなるアップデート