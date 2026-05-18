ロッテのアンドレ・ジャクソン投手が19日の西武戦（前橋）に先発することが発表された。西武は武内夏暉投手が先発する。ジャクソンは今季7試合に登板して2勝4敗、防御率4・33。前回12日の日本ハム戦は7回2/3を4安打3失点と好投したものの、黒星を喫した。西武戦はDeNAに所属していた昨年6月18日以来の登板。前回対戦では6回2失点で白星を手にしている右腕は「今まで通り、とにかくコンスタントに試合を作って長いイニングを投