韓国の7人組グループ・BTSが、デビュー記念日に韓国・釜山で大規模な都心イベント『BTS THE CITY ARIRANG - BUSAN』（以下『THE CITY BUSAN』）を開催する。【ライブ写真】約10年ぶり!？メキシコのファンと対面したBTS『THE CITY BUSAN』は、釜山を舞台に市民と観光客が共に楽しむ文化イベント。BTSは、2022年に開催された『BTS ＜Yet To Come＞ in BUSAN』の際にも「THE CITY」を開催し、釜山を都市型コンサートプレイパーク