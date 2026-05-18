臨時の校長研修会で発言する新潟県教育委員会の頓所裕史教育次長＝18日午前、新潟県庁新潟県立高3年の男子生徒が2024年、柔道部の男性監督による過度な指導で自殺した問題を受け、県教育委員会は18日、部活動指導の実態把握のための調査を行うと明らかにした。県庁で開いた臨時の校長研修会で表明した。調査は県立の全学校で、退部した人も含め部に入ったことがある生徒やその保護者が対象。オンラインでの回答で無記名とする