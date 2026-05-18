◇セ・リーグヤクルト・高橋―巨人・戸郷（ヨークいわきスタジアム）阪神・西勇―中日・金丸（倉敷）広島・床田―DeNA・竹田（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・伊藤―楽天・荘司（エスコンフィールド北海道）西武・武内―ロッテ・ジャクソン（上毛新聞敷島）オリックス・九里―ソフトバンク・大津（京セラドーム大阪）