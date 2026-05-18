長野県の阿部守一知事は１４日の定例記者会見で、県営松本空港（信州まつもと空港）と南ゴビ砂漠の玄関口であるモンゴル・ダランザドガド空港を結ぶ双方向の国際チャーター便を７月に就航すると発表した。一般募集の団体旅行での同空港へのチャーター便は全国初となる。運航はモンゴルの航空会社「フンヌ・エア」が担い、７月１８日に１往復する。ツアーは「アルピコ長野トラベル」（長野市）が企画し、遊牧民が使う移動式住居