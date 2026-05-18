ロシアの首都モスクワ周辺でウクライナによる大規模なドローン攻撃があり、少なくとも3人が死亡しました。ロシア国防省は17日、16日夜から17日朝にかけてロシア各地でウクライナ軍のドローンおよそ600機を撃墜したと発表しました。モスクワ市のソビャニン市長は、モスクワに向かっていたドローン120機以上を撃墜したと明らかにしました。また、国営タス通信は、モスクワを狙ったドローン攻撃としては、過去1年余りで最大規模だと伝