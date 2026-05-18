オアシズ大久保佳代子（55）が18日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。今年初の猛暑日になったことのニュースに際して、この日名古屋駅のホームで体験したことを報告した。番組冒頭で、気温についての話題となり、今夏は40度以上の「酷暑日」が出てくるのでないかと心配する声が出た。大久保はこの日、スタジオでの生出演のため名古屋入りした際について「新幹線の名古屋駅のホームってめちゃめちゃ暑いんです。