【「.hack//G.U.」20周年描き下ろし記念イラスト】 5月18日 公開 サイバーコネクトツーは、「.hack//G.U.」20周年描き下ろし記念イラストを5月18日に公開した。 2006年5月18日はプレイステーション 2用RPG「.hack//G.U. vol.1 再誕」が発売され、今年（2026年）に発売20周年を迎えた。 記念イラストは、本作のキャラクターデザインを手掛けたサイバーコ