Mozillaがイギリス政府によるオンライン安全政策の協議に対し「VPNは不可欠なプライバシーとセキュリティツールであり、規制によって弱体化させるべきではない」と訴えました。Mozilla to UK regulators: VPNs are essential privacy and security tools and should not be undermined - Open Policy & Advocacyhttps://blog.mozilla.org/netpolicy/2026/05/15/mozilla-to-uk-regulators-vpns-are-essential-privacy-and-secur