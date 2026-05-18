アマゾンMGMスタジオが、「007」シリーズの新作でジェームズ・ボンドを演じる俳優のキャスティングを始めたことを正式に発表した。数々の名演が誕生した『ゲーム・オブ・スローンズ』や『ザ・クラウン』を担当したことで知られるニナ・ゴールドが、キャスティングディレクターを務めるという。【写真】ダニエル・クレイグ決定前、ボンド役候補だった９人Varietyによると、スタジオは声明で、「次期ジェームズ・ボンド役の選考