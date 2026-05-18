【モデルプレス＝2026/05/18】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIKU（リク）が5月17日、自身のInstagramを更新。斬新なイメージチェンジ写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】23歳NIziUメンバー「完成度高い」と話題のギャル風コーデ◆リク、ギャルに大変身リクは「ギャル。初めてのコンセプトでワクワクしたぁ」などとつづり、写真を複数枚投稿。NiziUが参加した、歌手の西野カナの最新曲「LOVE BEAT（feat. NiziU）