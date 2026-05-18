北中米Ｗ杯（６月１１日）に向けて、「選手達とピッチの中へ飛び込む」をテーマにした次世代型没入応援イベントが渋谷の「ＭＩＹＡＳＨＩＴＡＰＡＲＫ」で開催される（２９日〜７月２０日）。＊＊＊１階は「熱狂への入り口」。無料・有料の両エリアに多彩なコンテンツが展開されており、特設カウンターでの限定フードやドリンク、床のスイッチを踏むと選手たちが目の前に現れる動的な「イマーシブフォトブース」が登