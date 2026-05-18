◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽阪神前川右京外野手▽広島常広羽也斗投手、辻大雅投手▽ヤクルト木沢尚文投手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ソフトバンクスチュワート・ジュニア投手▽楽天田中千晴投手、ボイト内野手▽ロッテ広池康志郎投手