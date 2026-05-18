広島の森翔平投手が、２０日のＤｅＮＡ戦（マツダ）で約１か月半ぶりに先発する。左脚の内転筋痛で離脱していた。１９日、マツダで投手練習に参加した左腕は「ばっちりです。ここから挽回したいと思っていますし、何とか勝てるように。勝てるピッチングをしたなと思います」と意気込んだ。今季初先発となった４月８日の巨人戦（マツダ）で７回無失点と好投した後に“消息不明”となっていたが、故障による離脱だった。１０日に