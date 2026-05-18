イメージ 2026年度初めてのオキシダント情報が、18日午後2時10分、岡山県の倉敷市と浅口市に発令されました。 午後2時の時点で、倉敷市の真備測定局で0.111ppm、浅口市の金光測定局で0.106ppmの濃度を観測しました。 初回の発令としては平年より6日早く、2025年より4日遅いということです。 光化学オキシダントは、工場や自動車の排ガスに含まれる窒素酸化物などが太陽の紫外線を受けて発生するもので、日差し