400万人目のお客様をお迎えするしゅこくん（画像提供：四国水族館） 香川県宇多津町の四国水族館は、2026年5月17日に来館者数400万人を達成しました。2020年4月にオープンしてから2165日（休館日除く）での達成となりました。 四国水族館によりますと、400万人目の来場者は広島県から初めて来館した小学生2人とその家族でした。 四国水族館は17日に記念セレモニーを行い、この家族連れにぬいぐるみの詰め