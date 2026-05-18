＜2＞ゴールデンドームミサイル防衛網構築に20年間・最大1兆2000億ドル推定米議会予算局（CBO）は5月12日に公開した報告書で、トランプ大統領の「ゴールデンドーム」大統領令に合うレベルの国家ミサイル防衛システムを構築・運用するには今後20年間に約1兆2000億ドル（約190兆円）かかると試算した。トランプ大統領は2025年5月、このプログラムの初期配備費用として1750億ドルを想定していると明らかにしていた。2025年4月にはゴー