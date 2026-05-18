１８日、広西チワン族自治区柳州市柳南区太陽村社区（コミュニティー）で行われた救助活動。（ドローンから、柳州＝新華社配信／黎寒池）【新華社南寧5月18日】中国広西チワン族自治区柳州市柳南区で18日未明に発生した地震で、同市抗震救災指揮部（地震救援対策本部）は、救援隊が同日午前8時14分までに被災地で2人を発見、死亡を確認したと明らかにした。１８日、広西チワン族自治区柳州市柳南区上等村で行われた救助活動。（