海外ファイターによる反則の応酬の末に訪れた“時間差ダウン”での衝撃TKO劇。しかし本当の混沌は試合後に待っていた。自らカタコトの日本語で王座挑戦を直訴した勝者に対し、マイクを取った通訳がまさかの行動で“腹筋崩壊”の珍事に発展。あまりに濃すぎるキャラクターの登場に会場が沸き、実況席、ファンまでが「通訳になってねーよ」と爆笑と総ツッコミをするひと幕があった。【映像】試合後マイクで“腹筋崩壊”の珍事5月