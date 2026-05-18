女優西浜詩織（28）主演舞台「歌え！懐メロ少女隊カイドル危機一髪！」が5月22日に東京・人形町劇場ラビットで初日を迎える。「劇団♪唱タイム」が昨年行った第1弾の続編で、今回も脚本・演出を、くしろきんぞう氏が担う。アイドルグループをクビになった西浜ら3人のメンバーが介護施設などをめぐる介護アイドル“介ドル”へ転身。今回はそんな3人が強盗事件に巻き込まれてしまうサスペンスコメディーを届ける。コメントを寄せた