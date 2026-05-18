プロダンサーの矢野亜衣里（20）が、17日にXを更新。AVデビューすると発表した。Xを通じ、声明を発表。「【皆様へのメッセージ】この度デビューすることになりました。矢野亜衣里です。これまではプロダンサー、ダンスレッスン講師をやりながら、fantiaを中心に活動してきましたが、今回ご縁をいただき、新しい世界に挑戦することになりました」と報告。「まだ不安もありますが、自分らしく頑張っていきたいと思っています。見てく