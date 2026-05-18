18日、参議院決算委員会において、立憲民主党・羽田次郎氏が質問。茂木敏充外務大臣とやり取りする際、冒頭に茂木大臣から「羽田議員の半袖のスーツを拝見すると、お父様を思い出す」と笑顔で語りかけられる一幕があった。【映像】羽田次郎氏、伝承の“半袖スーツ”（別カット）この日は大分・日田で35.3度を記録し、今年初の猛暑日になった。また国会議事堂がある東京でも2日連続で30度を超える真夏日となっていた。ほとんど