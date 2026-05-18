最難関の女子校として知られる「桜蔭学園」が、校舎の隣にタワーマンションが建設される計画を許可しないよう東京都に求めた裁判で、東京地裁は訴えを認めませんでした。東京・文京区にある桜蔭中学校・高等学校を運営する桜蔭学園は、校舎の隣のマンションの管理組合が8階建てを20階建てに建て替える計画について都に対し許可しないよう求め提訴していました。これまでの裁判で桜蔭側は「教室に日が差さなくなるほか、のぞき見の