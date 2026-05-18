商業組合首都圏お菓子ホールセラーズの小黒敏行理事長（アイネットホールディングス・社長）は5月12日、上野精養軒（東京都台東区）で開催された第66回通常総会の冒頭あいさつで、中東情勢の緊迫化に伴い包材の入手が困難になっていることを明らかにした。小黒敏行理事長「ガムテープが切迫し、PPバンド（ポリプロピレン樹脂を帯状に成形した梱包資材）が手に入らず出荷するにもだいぶ事欠くようになった」と語る。菓子新製