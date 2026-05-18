フェリシモと青い森鉄道は、青森県立美術館で行われるミッフィー展との連携企画「AOMORI × Dick Bruna TABLE」のコラボ乗車券2種を、4月18日から6月21日まで販売している。「青い森ワンデーパス（コラボデザイン版）」は、青い森鉄道線全線の普通・快速列車自由席が1日乗り降り自由となるフリー乗車券で、南部せんべいにデザインをプリントし、使用後は食べることができる。「青森市おでかけフリーパス（コラボデザイン版）」は、