NTTドコモ九州支社は、福岡大学附属大濠高等学校男子バスケットボール部「TROJANS」を応援する取り組みとして、「dポイントクラブアプリ」と「d払いアプリ」で応援券面の提供を開始した。ドコモ回線ユーザー以外も利用できる。 「dポイントクラブアプリ」と「d払いアプリ」のカード券面画面を、TROJANSオリジナルデザインにきせかえ、買い物でdポイントをためると、実績に応じてドコモからTROJAN