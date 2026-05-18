人気コーヒーチェーン『スターバックスコーヒー』のチルドカップシリーズから贅沢ないちごの新商品が登場する。2026年5月19日から期間限定で売り出される「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」は、まるでいちごをそのまま食べているかのようなデザートドリンク。初夏にふさわしいフレッシュな味わいとなっている。いちごの果肉がジューシー！贅沢なデザートドリンクに2005年に発売されて以来多くの人に愛されている『