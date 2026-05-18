NTTグループとKDDI、ソフトバンク、楽天モバイルは18日、モバイルバッテリーメーカー7社とともに、災害時における電源確保に向けて被災地への電源関連の機材提供に関する連携協定を締結すると発表した。 携帯各社では、災害時における連携プロジェクト「つなぐ×かえるプロジェクト」を進めており、モバイルバッテリーメーカーが協力し、モバイルバッテリーなどの電源関