オビエドに所属する主将MFサンティ・カソルラの去就に注目が集まっているようだ。17日、スペイン紙『マルカ』が報じている。スペインサッカー界の“太陽”が傾きかけているかもしれない。ラ・リーガ第37節が17日に行われ、すでにセグンダ（2部）降格が決まっているオビエドは、アラベスと本拠地『カルロス・タルティエレ』で対戦。24年ぶりにラ・リーガに戻ってきたシーズンのホーム最終戦だったが、トニ・マルティネスのゴー