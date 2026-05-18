日本サッカー協会（JFA）が５月18日、狩野倫久（みちひさ）氏のなでしこジャパン監督就任会見を実施した。なでしこジャパンの指揮官を巡っては、日本女子代表史上初の外国人監督であるニルス・ニールセン氏が、先月２日に契約満了に伴って退任。その直後のアメリカ遠征では、当時コーチの狩野氏が監督代行を務めていた。 この日の会見では、なでしこジャパンのコーチに内田篤人氏、近賀ゆかり氏、佐野智之氏が就任する