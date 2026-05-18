パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWウスマン・デンベレが、負傷に見舞われた。リーグ・アン第34節（最終節）が17日に行われ、パリ・サンジェルマンは敵地でパリFCと対戦した。PSGにとっては、13日に行われた第29節延期分のRCランス戦を2−0で制したことで、通算14度目のリーグ・アン優勝、そしてクラブ史上初のリーグ・アン5連覇を決めた中で迎えた、最終節のダービーマッチだった。試合は後半に入った立