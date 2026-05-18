ベルギー１部のゲントに所属する橋岡大樹が５月17日、インスタグラムを更新。この日は自身の誕生日で「27歳になりました」と報告した。メガネをかけてたたずむモノクロの写真などをアップロード。「どんな１年にするかは自分次第！ まだまだここから頑張ります！ タフにいきましょう」と綴る。この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「素敵な歳になりますように」「活躍期待してます」「かっこいい」「お洒落だな〜」