2.5次元ビジュアル系グループ「騎士X - Knight X -」の公式X（旧Twitter）アカウントは5月17日、投稿を更新。新曲『天才ですまん！』のミュージックビデオに「M!lkのパクリみたい」「荒れてるのかわいそう」など、さまざまな声が寄せられています。【画像】騎士Xの新曲『天才ですまん！』「M!LKのパクリとかdisられてるけど、製作者同じやないかい」同アカウントは、『天才ですまん！』のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネ