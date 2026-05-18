大相撲夏場所9日目、３年ぶりの十両に返り咲いた金沢市出身の炎鵬は7勝目をあげ、勝ち越しに王手をかけました。西十両14枚目の炎鵬は、西十両11枚目・錦木との対戦でした。立ち合い頭であたり右を差した炎鵬は、いなして相手の上体を上げます。その後も厳しい攻めを見せ、最後はハズ押しも決まり錦木を土俵の外に出します。押し出しで勝ち、炎鵬は7勝2敗です。炎鵬は首を故障し2023年の夏場所で途中休場してからは、翌名古屋場所か