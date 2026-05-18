NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。広島は常廣羽也斗投手と辻大雅投手の1軍登録を抹消しました。2023年ドラフト1位で入団した常廣投手は、4月26日に今シーズン初めて1軍昇格を果たすと、ここまで4試合にリリーフ登板し、防御率0.00をマーク。無失点の好投を継続していました。同じく抹消された辻投手は、育成出身4年目の21歳。1軍再昇格となった4日のDeNA戦では1回2/3を投げて、1本塁打を含む5失点でしたが、8日のヤクルト戦は